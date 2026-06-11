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Регион
11 июня, 16:40

Лариса Вильясте стала новым гендиректором МХАТ имени Горького

Лариса Вильясте. Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Лариса Вильясте. Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Театр МХАТ имени Максима Горького объявил о назначении Ларисы Вильясте на должность генерального директора. Эта информация подтверждается обновлением в разделе «Люди театра» на официальном сайте учреждения.

Ранее Лариса Вильясте занимала руководящие посты в других культурных организациях: с 2014 года она была директором Московского Губернского драматического театра, а с 2018 года возглавляла фестиваль «Фабрика Станиславского» и Большой детский фестиваль.

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А ранее глава Минкульта Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова худруком МХАТ им. Горького. Он с 2014 года занимает аналогичную должность в Московском Губернском театре, а также ведёт актёрскую мастерскую во ВГИКе. Кроме того, народный артист России, худрук-директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ.

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Наталья Демьянова
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