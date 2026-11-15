В Гватемале на месяц ввели чрезвычайное положение после серии вооружённых нападений, в результате одного из которых погибли депутат парламента и трое полицейских. Особый режим действует в двух восточных департаментах страны — Сакапа и Исабаль. Об этом сообщает Reuters.

Решение принято 14 ноября на фоне обострения криминогенной обстановки. Власти ограничили проведение массовых собраний и расширили полномочия силовых структур. Теперь правоохранители могут разгонять скопления людей, проводить задержания и при определённых обстоятельствах проникать в жилища без судебного ордера.

Поводом для экстренных мер стало нападение 6 ноября в муниципалитете Рио-Ондо. Вооружённые преступники открыли огонь по депутату Хулио Сесару Портильо Пасу. Политик получил тяжёлые ранения и позднее умер в больнице. В результате того же нападения погибли трое сотрудников Национальной гражданской полиции.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало осудил убийства и поручил силовикам содействовать расследованию. Личности нападавших пока не установлены, официальных данных о мотивах преступления также нет.

Власти связывают ухудшение ситуации с активностью организованных преступных группировок. Дополнительную обеспокоенность вызвали сведения об их возможных контактах с международными наркокартелями. На этой неделе США объявили несколько группировок, действующих в департаменте Сакапа, террористическими организациями, обвинив их в связях с мексиканским наркобизнесом.

Правительство Гватемалы заявило, что чрезвычайные меры необходимы для защиты населения и восстановления общественного порядка. Ограничения рассчитаны на 30 дней и распространяются только на два департамента, а не на всю территорию страны. Соответствующий указ также направлен на рассмотрение парламента.