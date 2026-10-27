В Хабаровске раскрыли аферу с косметикой на 106 млн рублей

Жительница Хабаровска четыре года собирала деньги на поставки косметики и искусственных волос из Китая, хотя никакого бизнеса, по версии следствия, не существовало. В результате 50 человек из разных регионов России потеряли в общей сложности около 106 миллионов рублей. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

Жительницу Хабаровска обвинили в хищении 106 млн рублей у 50 человек. Видео © VK/ Полиция Хабаровского края

Как считают следователи, 39-летняя женщина убеждала знакомых и других граждан вкладываться в развитие торговли. При этом некоторым предлагала брать банковские кредиты, обещая самостоятельно выплачивать проценты. Полученные средства, по данным полиции, обвиняемая тратила на личные нужды.

География предполагаемой аферы охватила сразу несколько регионов. Среди потерпевших оказались жители Хабаровского и Приморского краёв, Амурской области, Челябинска и Санкт-Петербурга.

За время расследования удалось возместить 52 миллиона рублей — почти половину установленного ущерба. Кроме того, на денежные средства обвиняемой наложили арест, чтобы обеспечить дальнейшее возмещение потерь.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд. Женщине вменяют мошенничество по нескольким частям статьи 159 УК РФ. На время разбирательства ей избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Если вина хабаровчанки будет доказана, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Под видом выгодных вложений мошенники нередко предлагают россиянам быстро заработать, хотя реальные инвестиции за такими схемами не стоят. В начале октября МВД предупредило о распространении подобных предложений в интернете. Аферисты убеждают людей переводить деньги якобы для покупки криптовалюты, акций или других активов, но средства поступают непосредственно на счета злоумышленников.