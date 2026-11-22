Тепло начало возвращаться в жилые кварталы Хабаровска после ремонта тепломагистрали ТМ-15. Специалисты заварили повреждённую трубу и заполнили её водой. Об устранении аварии сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«Потребуется несколько часов, чтобы батареи снова стали горячими, но главное уже сделано — порыв устранён», — отметил глава региона.

Авария на теплосетях в Хабаровске. Видео © Telegram / ДЕМЕШИН

Демешин поблагодарил городские и краевые коммунальные службы, компанию «ДГК», сотрудников МЧС и краевого комитета ГО и ЧС. Ремонтные бригады работали ночью, несмотря на холод и сильный ветер.

Ранее Life.ru сообщал, что авария на ТМ-15 оставила без отопления и горячей воды десятки домов и три детских сада в Хабаровске. Прорыв произошёл в ночь на 21 ноября в Индустриальном районе, рядом с пересечением Краснореченской и Индустриальной улиц. По первоначальным данным, отключение затронуло 52 многоквартирных дома и более 23 тысяч жителей.