В Харькове частично прекратилась подача отопления и горячей воды после ударов по объектам критической инфраструктуры. Проблемы с электроснабжением после взрывов также отразились на работе городского метрополитена. Об этом пишет УНИАН.

Перебои с коммунальными услугами возникли вследствие повреждения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность Харькова и населённых пунктов области.

Дополнительные трудности появились у пассажиров подземки. Из-за нестабильного напряжения в электросетях движение составов может отклоняться от установленного графика, предупредили представители харьковского метрополитена.

Таким образом, последствия ударов затронули одновременно системы теплоснабжения, горячего водоснабжения и городской транспорт.