В Харькове отключили тепло и горячую воду после взрывов, метро встало
Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko
В Харькове частично прекратилась подача отопления и горячей воды после ударов по объектам критической инфраструктуры. Проблемы с электроснабжением после взрывов также отразились на работе городского метрополитена. Об этом пишет УНИАН.
Перебои с коммунальными услугами возникли вследствие повреждения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность Харькова и населённых пунктов области.
Дополнительные трудности появились у пассажиров подземки. Из-за нестабильного напряжения в электросетях движение составов может отклоняться от установленного графика, предупредили представители харьковского метрополитена.
Таким образом, последствия ударов затронули одновременно системы теплоснабжения, горячего водоснабжения и городской транспорт.
Ранее Life.ru сообщал об отключениях электричества в Харьковской области после повреждения двух электростанций. Речь шла о ГРЭС-2 и Змиевской ТЭС, расположенных в Чугуевском районе, из-за повреждений которых часть региона осталась без света.