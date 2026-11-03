Дефицит артиллерии заставляет ВСУ делать ставку на дроны под Харьковом
Боец Максилаб: ВСУ переходят на дроны из-за нехватки артиллерии под Харьковом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Украинские подразделения на Харьковском направлении испытывают недостаток артиллерийских орудий и пытаются компенсировать его активным применением ударных беспилотников. Для отражения таких атак в российских подразделениях организовано наблюдение за воздушной обстановкой, а орудийные позиции дополнительно защищены маскировочными сетями, рассказал командир расчёта 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» с позывным Максилаб.
«Противнику не хватает артиллерийских орудий в Харьковской области, поэтому боевики пытаются поражать нас ударными дронами. У нас работают посты воздушного наблюдения, также помогают соседние подразделения», — рассказал Максилаб.
По словам командира, защита артиллерийских расчётов строится на взаимодействии с соседними подразделениями. Российские бойцы отслеживают приближение беспилотников и принимают меры для предотвращения попаданий по своим позициям.
«Мы максимально завесили свою зону ответственности маскировочными сетями, отстреливаем все подлетающие дроны, которые на нас запускают. Противнику не удаётся нас поразить», — добавил военнослужащий.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи в Харьковской и Сумской областях. По информации российского военного ведомства, её подразделения сосредоточены на расширении полосы безопасности вдоль государственной границы.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области. По словам российского офицера с позывным Карта, позиции выявляли с помощью воздушной разведки, после чего по обнаруженным целям наносили удары артиллерия и беспилотники.