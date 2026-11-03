Украинские подразделения на Харьковском направлении испытывают недостаток артиллерийских орудий и пытаются компенсировать его активным применением ударных беспилотников. Для отражения таких атак в российских подразделениях организовано наблюдение за воздушной обстановкой, а орудийные позиции дополнительно защищены маскировочными сетями, рассказал командир расчёта 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» с позывным Максилаб.

«Противнику не хватает артиллерийских орудий в Харьковской области, поэтому боевики пытаются поражать нас ударными дронами. У нас работают посты воздушного наблюдения, также помогают соседние подразделения», — рассказал Максилаб.

По словам командира, защита артиллерийских расчётов строится на взаимодействии с соседними подразделениями. Российские бойцы отслеживают приближение беспилотников и принимают меры для предотвращения попаданий по своим позициям.

«Мы максимально завесили свою зону ответственности маскировочными сетями, отстреливаем все подлетающие дроны, которые на нас запускают. Противнику не удаётся нас поразить», — добавил военнослужащий.

Группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи в Харьковской и Сумской областях. По информации российского военного ведомства, её подразделения сосредоточены на расширении полосы безопасности вдоль государственной границы.