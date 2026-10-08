Starlink выдал позиции ВСУ: «Север» разгромил 130 блиндажей под Харьковом
Бойцы «Севера» с начала октября уничтожили 130 блиндажей ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Операторы БПЛА и артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала октября поразили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер с позывным Карта.
По его словам, замаскированные позиции противника военные выявляют во время воздушной разведки. Для поиска они анализируют местность, обращают внимание на антенные выносы, маскировочные сети, спутниковые станции Starlink и другие следы жизнедеятельности.
После доразведки по целям наносят удары FPV-дроны, беспилотники самолётного типа «Молния-2» и артиллерия. Карта уточнил, что огневое поражение ведётся круглосуточно и помогает расчищать путь российским штурмовым подразделениям.
Офицер добавил, что работа идёт по всей зоне ответственности 11-го корпуса. Кроме того, цели выявляют и в так называемом Волчанском котле.
По оценке собеседника агентства, уничтожение блиндажей и опорных пунктов снижает активность ВСУ, подрывает морально-психологическое состояние украинских подразделений и дезорганизует оборону окружённых сил в Харьковской области.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении окружённых подразделений ВСУ в районах Купино и Чёрного. По данным Минобороны, только за сутки украинские формирования потеряли там до 35 военнослужащих. Затем стало известно о боях за пять населённых пунктов на северо-востоке Харьковской области, включая Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефёдовку и Лобановку. Кроме того, Life.ru писал о попытке прорыва украинских подразделений из района Курганного. По информации группировки «Север», в результате огневого поражения противник потерял более половины штурмовой группы. А 8 октября появились сведения об ударе по позициям 3-й бригады ВСУ в Колодезном, для которого применили управляемые авиабомбы.
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