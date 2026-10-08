Starlink выдал позиции ВСУ: «Север» разгромил 130 блиндажей под Харьковом

Операторы БПЛА и артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала октября поразили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер с позывным Карта.

По его словам, замаскированные позиции противника военные выявляют во время воздушной разведки. Для поиска они анализируют местность, обращают внимание на антенные выносы, маскировочные сети, спутниковые станции Starlink и другие следы жизнедеятельности.

После доразведки по целям наносят удары FPV-дроны, беспилотники самолётного типа «Молния-2» и артиллерия. Карта уточнил, что огневое поражение ведётся круглосуточно и помогает расчищать путь российским штурмовым подразделениям.

Офицер добавил, что работа идёт по всей зоне ответственности 11-го корпуса. Кроме того, цели выявляют и в так называемом Волчанском котле.

По оценке собеседника агентства, уничтожение блиндажей и опорных пунктов снижает активность ВСУ, подрывает морально-психологическое состояние украинских подразделений и дезорганизует оборону окружённых сил в Харьковской области.