Кольцо сжимается: ВС РФ уничтожают формирования ВСУ под Харьковом

Российские военные продолжают уничтожать окружённые подразделения ВСУ в районах Купино и Чёрного Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Операцию ведут подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, украинские формирования остаются заблокированными на северо-востоке региона.

«Формирования противника уничтожаются в районах населённых пунктов Купино и Чёрное Харьковской области», — заявили в министерстве.

За минувшие сутки потери ВСУ непосредственно внутри кольца окружения составили до 35 военнослужащих, уточнили в Минобороны. Российское военное ведомство в последние дни также сообщало о продолжении боёв внутри кольца за ряд населённых пунктов Харьковской области и расширении внешней зоны контроля.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли в окружении под Харьковом более 35 военнослужащих и пункт управления беспилотниками. Тогда Минобороны РФ заявляло, что российские подразделения продолжают сжимать кольцо на северо-востоке региона, а бои идут за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково. Одновременно уничтожение окружённых формирований продолжалось в районах Рубленого, Нефёдовки, Купино и Чёрного.