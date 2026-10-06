Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 12:20

Кольцо сжимается: ВС РФ уничтожают формирования ВСУ под Харьковом

ВС РФ уничтожают окружённые формирования ВСУ у Купино и Чёрного

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные продолжают уничтожать окружённые подразделения ВСУ в районах Купино и Чёрного Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Операцию ведут подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, украинские формирования остаются заблокированными на северо-востоке региона.

«Формирования противника уничтожаются в районах населённых пунктов Купино и Чёрное Харьковской области», — заявили в министерстве.

За минувшие сутки потери ВСУ непосредственно внутри кольца окружения составили до 35 военнослужащих, уточнили в Минобороны. Российское военное ведомство в последние дни также сообщало о продолжении боёв внутри кольца за ряд населённых пунктов Харьковской области и расширении внешней зоны контроля.

Кольцо сжимается: МО РФ сообщило о боях за 4 села под Харьковом
Кольцо сжимается: МО РФ сообщило о боях за 4 села под Харьковом

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли в окружении под Харьковом более 35 военнослужащих и пункт управления беспилотниками. Тогда Минобороны РФ заявляло, что российские подразделения продолжают сжимать кольцо на северо-востоке региона, а бои идут за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково. Одновременно уничтожение окружённых формирований продолжалось в районах Рубленого, Нефёдовки, Купино и Чёрного.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • украинцы
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar