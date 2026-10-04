Потери в кольце: ВСУ лишились более 35 военных и пункта управления БПЛА под Харьковом

Потери ВСУ в кольце окружения в Харьковской области за прошедшие сутки составили свыше 35 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — добавили в министерстве.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки «Север» ведут бои за четыре села внутри кольца окружения. По данным Минобороны, речь идёт о Варваровке, Николаевке, Лобановке и Резниково на северо-востоке Харьковской области. Также 3 октября ведомство объявило об установлении контроля над Новой Казачьей. Населённый пункт заняли подразделения той же группировки.