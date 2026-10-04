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Опубликовано 4 октября, 14:18

Потери в кольце: ВСУ лишились более 35 военных и пункта управления БПЛА под Харьковом

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 35 военных за сутки в окружении под Харьковом

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Потери ВСУ в кольце окружения в Харьковской области за прошедшие сутки составили свыше 35 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — добавили в министерстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки «Север» ведут бои за четыре села внутри кольца окружения. По данным Минобороны, речь идёт о Варваровке, Николаевке, Лобановке и Резниково на северо-востоке Харьковской области. Также 3 октября ведомство объявило об установлении контроля над Новой Казачьей. Населённый пункт заняли подразделения той же группировки.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации на линии боевого соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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