Бывшие украинские заключённые, дезертировавшие из ВСУ, объединились в банды и фактически захватили власть в посёлке Великий Бурлук и соседних сёлах Харьковской области. Об этом сообщили российские силовые структуры.

По словам источника РИА «Новости», преступные группировки находятся под контролем бывших сотрудников харьковского управления СБУ. Речь идёт о силовиках, уволенных из-за связей с арестованным экс-главой ведомства Дудиным и батальоном «Торнадо».

Попытки украинских полицейских ограничить влияние бандитов закончились гибелью нескольких правоохранителей. Как утверждает собеседник агентства, сотрудников полиции убили при «невыясненных обстоятельствах».

Жертвами вооружённых дезертиров стали также десятки пожилых жителей Великого Бурлука. Основная версия предполагает, что бывшие заключённые устраивали немотивированные расправы над мирными гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Большинство местных жителей покинули населённый пункт ещё в 2025 году. Сейчас там не работают магазины, банкоматы, почта и социальные учреждения. Единственная действующая больница обслуживает украинских военных.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении штурмового отряда ВСУ из бывших заключённых в Харьковской области. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады пытались контратаковать российские позиции в лесном массиве возле населённого пункта Избицкое. Для наступления командование задействовало мобилизованных из украинских колоний. Однако российские бойцы обнаружили противника и нанесли комплексный удар, сорвав атаку. Подразделение понесло тяжёлые потери.