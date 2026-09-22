Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 04:57

В храме под Тамбовом провели молебен по случаю обретения мощей Дмитрия Донского

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В полковом храме одной из воинских частей Тамбовской области провели молебен, приуроченный к обретению мощей великого князя Дмитрия Донского. После службы священники встретились с военнослужащими и поговорили о воинском служении, сообщили в Минобороны России.

В полковом храме провели молебен. Фото © Telegram / Минобороны России

В полковом храме провели молебен. Фото © Telegram / Минобороны России

«Подвиги Святого князя Дмитрия Донского — наш ориентир», — говорится в заявлении.

Темой бесед стали духовные основы службы и традиции русского воинства. Священнослужители также рассказывали личному составу о Дмитрии Донском и связанных с ним военных подвигах. В ведомстве добавили, что богослужения и встречи со священниками в храме при воинской части проводятся регулярно.

Куликовская битва: как Дмитрий Донской решился выйти против Мамая и что изменила эта победа
Куликовская битва: как Дмитрий Донской решился выйти против Мамая и что изменила эта победа

Ранее архимандрит Силуан (Пасенко) заявил, что верующие у мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского могут прочитать знакомую молитву либо обратиться к нему своими словами, в том числе попросив о победе и защите близких. Священнослужитель объяснил, что перед мощами можно совершить земной или поясной поклон — в зависимости от обстоятельств. Если человек не знает специальной церковной молитвы, это не мешает ему обратиться к святому.

Больше новостей о православных святынях, церковной жизни и вере — в разделе «Религия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • РПЦ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Религия
  • Общество
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar