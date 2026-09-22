В храме под Тамбовом провели молебен по случаю обретения мощей Дмитрия Донского

В полковом храме одной из воинских частей Тамбовской области провели молебен, приуроченный к обретению мощей великого князя Дмитрия Донского. После службы священники встретились с военнослужащими и поговорили о воинском служении, сообщили в Минобороны России.

В полковом храме провели молебен. Фото © Telegram / Минобороны России

«Подвиги Святого князя Дмитрия Донского — наш ориентир», — говорится в заявлении.

Темой бесед стали духовные основы службы и традиции русского воинства. Священнослужители также рассказывали личному составу о Дмитрии Донском и связанных с ним военных подвигах. В ведомстве добавили, что богослужения и встречи со священниками в храме при воинской части проводятся регулярно.

Ранее архимандрит Силуан (Пасенко) заявил, что верующие у мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского могут прочитать знакомую молитву либо обратиться к нему своими словами, в том числе попросив о победе и защите близких. Священнослужитель объяснил, что перед мощами можно совершить земной или поясной поклон — в зависимости от обстоятельств. Если человек не знает специальной церковной молитвы, это не мешает ему обратиться к святому.