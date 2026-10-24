В Индии 17-летнего школьника застрелили после публикации видео драки

В индийском городе Чандигарх застрелили 17-летнего школьника после того, как он опубликовал в соцсетях видео драки. Предположительно, нападение стало местью за конфликт между подростками. Об этом сообщает газета The Times of India.

По данным издания, школьник выложил в интернет запись потасовки, после чего между её участниками разгорелась ссора. Один из подростков обратился за помощью к старшему брату, которого, предположительно, связывают с преступной группировкой.

Позднее нападавшие подкараулили школьника возле храма Санатан Дхарма. Они открыли огонь по подростку, нанеся ему смертельные ранения. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Одним из основных подозреваемых оказался сын действующего сотрудника разведывательного подразделения полиции Пенджаба. По информации местных СМИ, мужчина может быть связан с преступной группировкой.

Вскоре после убийства правоохранители задержали троих предполагаемых участников нападения. Следователи устанавливают роль каждого из них и выясняют обстоятельства преступления.

Ранее Life.ru сообщал о задержании подростка за убийство бывшего одноклассника в Ханты-Мансийске. Тело 15-летнего школьника с ножевыми ранениями обнаружили в заброшенной пристройке. По предварительным данным, между подростками произошёл конфликт, закончившийся смертельным нападением. Суд отправил предполагаемого убийцу под стражу.