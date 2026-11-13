В индийском штате Ассам микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате погибли 26 человек. Среди жертв есть студенты и водитель пассажирского транспорта. Число пострадавших уточняется, различные источники сообщают об 11–20 раненых. Об этом пишет The Times of India.

Авария произошла 13 ноября на национальной автомагистрали № 715 возле национального парка Казиранга, примерно в 225 километрах к востоку от столицы штата. По предварительным данным, микроавтобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с контейнерным грузовиком.

По словам очевидцев, перед столкновением пассажирский транспорт двигался на высокой скорости. Предположительно, водитель потерял управление, после чего машина выехала навстречу грузовику. Окончательные причины происшествия устанавливает полиция.

На место прибыли спасательные службы и медики. Пострадавших доставили в больницы, где им оказывают необходимую помощь.

Министр штата Ассам Атул Бора назвал произошедшее одной из крупнейших дорожных трагедий в истории региона. Главный министр штата Химанта Бисва Сарма выразил соболезнования семьям погибших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил соболезнования и объявил о выплатах родственникам погибших и пострадавшим.