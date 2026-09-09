В Индии раненый леопард напал на приехавшего спасать его лесничего

Леопард напал на сотрудника лесной службы во время операции по спасению животного в Индии. Инцидент произошёл в штате Карнатака возле национальной трассы. Об этом сообщает The Times of India.

Леопард атаковал лесничего во время спасательной операции в Индии. Видео © X / Nagarjun Dwarakanath

Хищника обнаружили на дороге после столкновения с автомобилем. Леопард получил травмы, когда пытался перейти трассу. На место приехали сотрудники лесной службы. Специалисты ввели животному транквилизатор, однако препарат не успел подействовать.

Леопард набросился на одного из лесничих и сбил его с ног. Коллеги мужчины начали отгонять животное палками. После этого хищник убежал в заросли возле дороги. Момент нападения попал на видео. Информация о характере травм сотрудника лесной службы в публикации не приводится.

Позднее специалистам удалось поймать леопарда. Животное доставили в медицинский центр, где у него диагностировали повреждения глаза и бедра.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш леопард проник в жилой дом и напал на 60-летнюю женщину. Инцидент произошёл ночью в деревне Раджапур-Гирант округа Бахрайч. Пострадавшую доставили в медицинский центр с серьёзными травмами, а сотрудники лесного департамента начали поиски животного. Местные жители рассказывали, что леопарды регулярно появляются возле населённого пункта, поскольку лес находится примерно в 800 метрах от домов.