В Индии леопард пробрался в жилой дом и напал на спящую женщину

В индийском штате Уттар-Прадеш леопард пробрался в жилой дом и напал на спящую 60-летнюю Джай Калу. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошёл около двух часов ночи в деревне Раджапур-Гирант округа Бахрайч. Хищник проник внутрь и набросился на хозяйку.

Пострадавшая начала кричать, услышавшие её соседи бросились на помощь. При виде приближающихся людей зверь скрылся.

Местные жители доставили Джай Калу в медицинский центр Михипурвы. Женщина получила серьёзные травмы, ей потребовалась срочная помощь.

Лесной департамент подтвердил нападение и начал прочёсывать окрестности. Специалисты планируют установить клетки и проследить за перемещениями животного.

Лес находится примерно в 800 метрах от ближайших домов. Селяне рассказали, что дикие кошки регулярно появляются рядом с населённым пунктом. Жители потребовали усилить наблюдение и как можно скорее поймать опасного гостя. Власти пообещали принять меры для предотвращения новых атак.

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