Было ваше — стало наше: Амурский тигр в Приморье забрал камеру фотографа и был таков
В Приморье амурский тигр стащил дорогостоящую камеру фотографа
Обложка © Telegram / Центр «Амурский тигр»
Амурский тигр унёс дорогостоящую камеру, которую фотограф дикой природы Саша Фонсека установил в пещере в Приморском крае. Хищник забрал технику и скрылся в неизвестном направлении, сообщил Центр «Амурский тигр».
Тигр унёс камеру фотографа в Приморье. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»
«Было ваше — стало наше», — прокомментировали в центре.
Тигр обнаружил камеру внутри пещеры и вынес её наружу. Технику фотограф использовал для съёмки диких животных в естественной среде.
Где сейчас находится камера, неизвестно. Сотрудники центра не уточнили, удалось ли найти оборудование.
Ранее сообщалось, что двух из четырёх амурских тигров, которых Россия передала Казахстану, могут выпустить в дикую природу в течение месяца. Амура и Умита привезли из Хабаровского края в конце мая и разместили в вольерах резервата «Иле-Балхаш» на юге республики. Специалисты оценят готовность животных к самостоятельной жизни, после чего назовут точную дату выпуска.
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