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17 августа, 01:19
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Было ваше — стало наше: Амурский тигр в Приморье забрал камеру фотографа и был таков

В Приморье амурский тигр стащил дорогостоящую камеру фотографа

Обложка © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Обложка © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Амурский тигр унёс дорогостоящую камеру, которую фотограф дикой природы Саша Фонсека установил в пещере в Приморском крае. Хищник забрал технику и скрылся в неизвестном направлении, сообщил Центр «Амурский тигр».

Тигр унёс камеру фотографа в Приморье. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

«Было ваше — стало наше», — прокомментировали в центре.

Тигр обнаружил камеру внутри пещеры и вынес её наружу. Технику фотограф использовал для съёмки диких животных в естественной среде.

Где сейчас находится камера, неизвестно. Сотрудники центра не уточнили, удалось ли найти оборудование.

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Ранее сообщалось, что двух из четырёх амурских тигров, которых Россия передала Казахстану, могут выпустить в дикую природу в течение месяца. Амура и Умита привезли из Хабаровского края в конце мая и разместили в вольерах резервата «Иле-Балхаш» на юге республики. Специалисты оценят готовность животных к самостоятельной жизни, после чего назовут точную дату выпуска.

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Антон Голыбин
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