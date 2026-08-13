Эдгард Запашный рассказал, что называл тигров в честь Фриске и Бритни Спирс

Эдгард и Аскольд Запашные много лет называют своих тигров в честь известных артистов. Об этом гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал ИС «Вести». По его словам, такая традиция появилась ещё в начале работы братьев с хищниками. В следующем году исполнится 30 лет с момента, как они начали заниматься этим направлением.

Например, среди животных были тигры, названные в честь Жанны Фриске и Бритни Спирс.

«С самого начала я предложил брату пойти по пути называть наших животных в честь знаменитых и уважаемых нами певцов и певиц», — рассказал Запашный.

Он уточнил, что с Фриске братья были знакомы, а с Бритни Спирс — нет.

Напомним, в Большом Московском цирке одного из тигров назвали Тиллем — в честь фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Как рассказывал Эдгард Запашный, музыкант однажды пришёл на представление, а после шоу за кулисами подержал на руках маленького тигрёнка. Сам Линдеманн ранее снимался рядом с тигром в клипе на песню Zunge.

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