Редкая двойня родилась у винторогих козлов в Московском зоопарке

В Московском зоопарке пополнение: 4 июля у пары винторогих козлов родились двое детёнышей — мальчик и девочка. Двойня у этого вида бывает нечасто, поэтому событие особенно ценное. О малышах рассказали представители Московского зоопарка только сегодня, 6 августа.

В Московском зоопарке родились двойняшки-козлята. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Козлики чувствуют себя хорошо, питаются молоком матери, растут и с интересом осваивают окружающий мир. Они живут в общей группе, где сейчас 15 особей — включая двух прошлогодних козлят.

Увидеть новорождённых можно на экспозиции «Турья горка» на Новой территории зоопарка. Там они ловко скачут по искусственным скалам, как и положено горным животным. По соседству живут голубые бараны и дагестанские туры — у них тоже этим летом появилось потомство.

«Рождение двойни у винторогих козлов — событие нечастое, поэтому мы особенно гордимся тем, что нашим специалистам удалось создать комфортные условия для этих копытных. Это важный вклад в сохранение таджикского подвида мархура, который находится на грани исчезновения», — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что и у капибары по кличке Малая может скоро появиться потомство. На УЗИ заметили признаки беременности. Сотрудники ждут детёныша и надеются, что всё пройдёт хорошо.