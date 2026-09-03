В Ингушетии усилят контроль за свадебными кортежами после смертельных аварий

Власти Ингушетии и Совет старейшин намерены подготовить новые меры для свадебных кортежей. Среди обсуждаемых решений — сокращение числа автомобилей в колоннах и более жёсткий контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Нарушение правил дорожного движения не может оправдываться никакими традициями или обстоятельствами. Поручил подготовить предложения по регулированию таких мероприятий, в том числе по ограничению количества автомобилей и усилению контроля. Все решения должны соответствовать законодательству», — говорится в заявлении.

Как говорится в заявлении пресс-службы главы и правительства, на встрече старейшины рассказали о поведении некоторых участников свадебных колонн. Среди проблем — игнорирование требований сотрудников Госавтоинспекции, высокая скорость и автомобили с затемнёнными стёклами. Такие действия, отмечалось на встрече, создают угрозу не только для самих участников торжеств, но и для остальных водителей.

Необходимость таких мер стала особенно заметной после аварии в районе Кантышевского перекрёстка в августе. По данным республиканского МЧС, водитель Mercedes потерял управление и врезался в дерево. На месте погибли два человека, ещё двое получили травмы. Позже в больнице умерла девушка. Погибшие были участниками свадебного кортежа.

Самый высокий уровень смертности в ДТП в начале 2026 года зафиксирован в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. Всего за первые три месяца 2026 года в России в авариях погибли 2264 человека. В список регионов с повышенными показателями также вошли Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанская область.