Иран может в короткий срок создать ядерное оружие, если руководство страны примет такое решение. Об этом предупредил депутат Меджлиса Эсмаил Коусари на обсуждении итогов выборов в США, передаёт иранское агентство SNN.

«Если однажды будет принято решение, особенно если верховный руководитель определит, что нам обязательно нужно иметь атомное оружие, мы непременно произведем его в кратчайшие сроки», — подчеркнул политик.

Коусари также заявил, что пока не видит причин для выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). При этом он раскритиковал МАГАТЭ за то, что агентство не осудило удары США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в июне 2025 года.

Другой депутат Меджлиса, Моджтаба Зольнури, сообщил агентству Mehr, что на повестке парламента находятся девять законопроектов о выходе Ирана из договора. По его словам, депутатам предстоит решить, продолжит ли страна участие в соглашении.