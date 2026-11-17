В Чунском районе Иркутской области медведь добрался до оставленного без присмотра автомобиля охотников и серьёзно его повредил. Хищник устроил настоящий погром, после которого владельцам машины, вероятно, придётся потратиться на ремонт. Об инциденте сообщает Babr Mash.

В Иркутской области медведь разгромил машину охотников. Видео © Telegram / Babr Mash

Пока хозяев не было рядом, зверь забрался в автомобиль и повредил его салон. Медведь вырвал переднее и заднее стёкла, разодрал пассажирское сиденье и испортил приборную панель.

Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае медведь напал на охотника после того, как собака разбудила зверя в берлоге. Мужчина попытался выстрелить в хищника, однако промахнулся. Разъярённый медведь повалил его на землю, прокусил руки и поранил лицо когтями. Пострадавшего спас другой охотник, застреливший животное. Мужчину доставили в больницу, где его состояние оценили как удовлетворительное.