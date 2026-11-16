Медведь проснулся в берлоге из-за собаки и едва не растерзал охотника в Прикамье
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В Еловском округе Пермского края медведь напал на охотника. По данным местной газеты «Искра Прикамья», это произошло у деревни Мичура, когда мужчина вышел на охоту на лося.
Собака лаем разбудила медведя, который залёг на спячку в берлогу. Охотник выстрелил в хищника, но промахнулся. Зверь повалил его на землю, прокусил руки и когтями травмировал лицо.
На помощь мужчине пришёл другой участник охотничьей бригады — он и застрелил медведя. Пострадавший находится в Осинской больнице. В Минздраве Пермского края сообщили, что его состояние удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить отстрел медведей, которые всё чаще выходят к людям. Минприроды намерено установить для регионов единый показатель: разрешить добычу до 30% от всей популяции хищников. Сейчас местные власти устанавливают собственные лимиты, но они не достигают этой отметки.