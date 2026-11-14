Американская корпорация Meta* получила штраф в размере 805 миллионов евро за доступ к личным фотографиям и видеозаписям пользователей Facebook** без их отдельного согласия. Нарушения выявило итальянское Управление по защите персональных данных. Под проверку попала функция мобильного приложения для Android, которая предлагала владельцам смартфонов публиковать снимки из собственной галереи.

По данным регулятора, механизм работал с 2023 года. Для доступа к изображениям, видеороликам и связанным с ними метаданным приложение запрашивало общее разрешение, не объясняя пользователям всех последствий. При этом функция была включена по умолчанию.

Проверка показала, что выданное разрешение позволяло Facebook** получать доступ ко всему фотоархиву устройства. Владельцы смартфонов не могли определить, какие именно сведения использовались приложением. По оценке итальянских властей, проблема затронула около 20 миллионов пользователей Android в стране.

Расследование началось летом 2025 года после обращения организации по защите прав потребителей из Больцано. Регулятор установил, что компания не обеспечила получение отдельного информированного согласия на использование содержимого галереи.

Теперь Meta* обязана в течение 60 дней отключить спорную функцию по умолчанию и изменить порядок получения разрешений. Пользователям должны отдельно объяснить, зачем приложению необходим доступ к фотографиям и как отказаться от него.

Размер штрафа составил около 0,47% мирового оборота корпорации. При определении суммы регулятор учёл масштаб нарушения, его продолжительность и недостаточное сотрудничество компании во время разбирательства.

При этом расследование не касалось возможного использования личных снимков для обучения искусственного интеллекта. Meta* отрицает подобную практику, а итальянские власти оставили за собой право отдельно проверить новую функцию облачной обработки фотографий.

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