Суд в США обязал Meta* выплатить $25 млрд за обман пользователей

Американскую корпорацию Meta* обязали выплатить 25 миллиардов долларов за многолетний обман пользователей Facebook** о защите персональных данных и работе соцсети. Судья штата Нью-Мексико Фрэнсис Мэтью сократил первоначально рассчитанный штраф почти в девять раз — с 219,5 миллиарда долларов. При этом до полного погашения задолженности на сумму будут начисляться проценты по ставке 15% годовых, пишет местное издание Source New Mexico.

Основанием для взыскания стал сентябрьский вердикт присяжных, которые установили почти 43,9 миллиона умышленных нарушений законодательства о защите потребителей. Речь идёт о публичных заявлениях руководства корпорации, включая Марка Цукерберга и бывшего операционного директора Шерил Сэндберг, в период с мая 2010-го по август 2021 года.

Среди прочего компания вводила аудиторию в заблуждение относительно возможности контролировать личные данные, борьбы с дезинформацией и расследования утечек после скандала с Cambridge Analytica. Суд счёл нарушения систематическими, а действия руководства — направленными на получение коммерческой выгоды.

По закону Нью-Мексико за каждое доказанное умышленное нарушение предусмотрен штраф до пяти тысяч долларов. Именно такой максимальный размер взыскания и позволил первоначально рассчитать сумму в сотни миллиардов. Meta* намерена оспорить судебное решение.

Ранее Life.ru сообщал, что другой суд штата Нью-Мексико обязал Meta* выплатить 567 миллионов долларов за вред психическому здоровью детей. Средства постановили направить в специальный фонд для устранения последствий. До этого присяжные назначили корпорации штраф в 375 миллионов долларов по делу о сокрытии информации об угрозах для несовершеннолетних.

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