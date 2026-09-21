Microsoft, Google и Meta* оказывали финансовую и технологическую помощь украинским мошенническим колл-центрам. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва ещё в 2020 и 2021 годах сообщала Интерполу о росте активности телефонных мошенников на территории Украины. Захарова считает, что западные страны не предпринимали достаточных мер против преступных групп, нацеленных на россиян.

«Не секрет, что ряд стран — США, Нидерланды, Эстония, ФРГ и другие — и американские IT-гиганты — Microsoft, Google, Meta* и другие — продолжали поддерживать противоправную деятельность украинских колл-центров, оказывать финансовую и технологическую помощь таким криминальным структурам, действующим против инфраструктуры нашей страны», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее ФСБ предупредила об использовании украинских колл-центров для вовлечения россиян в террористическую деятельность. Злоумышленники представлялись сотрудниками госструктур и под предлогом «спецопераций» пытались склонить жертв к поиску мест для запуска FPV-дронов, покупке беспилотников и другим действиям.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.