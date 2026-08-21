ФСБ: Киев использует кол-центры для вовлечения в террористическую деятельность

Киев задействует подставные кол-центры для вербовки граждан России в диверсионные группы. Цель злоумышленников — привлечь людей к подготовке атак с использованием FPV-дронов, предупредили в ЦОС ФСБ.

Звонящие представляются работниками Центробанка, налоговой инспекции, ФСБ или Росфинмониторинга. Они убеждают собеседников, что для «возврата потерянных денежных средств необходимо принять участие в спецоперациях российских правоохранительных органов».

Попавшим в сети обмана жертвам поручают опасные задачи. От них требуют подбирать точки для запуска беспилотников, проверять качество сигнала сотовой связи и наличие интернета.

Также кураторы настаивают на покупке аппаратов через маркетплейсы или их изъятии из тайников. В дальнейшем исполнителей принуждают оснащать технику взрывчаткой и перевозить к местам старта.

Ещё одна часть преступного плана — оформление сим-карт для дистанционного управления летательными устройствами. Любое подобное «задание» — прямой путь к уголовной ответственности за терроризм.

Спецслужбы также призывают россиян незамедлительно сообщать в силовые структуры о любых компрометациях цифровых профилей. Речь идёт о случаях взлома электронной почты, мессенджеров или утечке персональных сведений.

Гражданам, столкнувшимся с подобными инцидентами, следует проявлять бдительность. Подозрительная активность в профилях или пропажа доступа требует немедленной реакции.

Для экстренной связи доступны телефоны правоохранительных органов. Сообщить о преступных посягательствах можно по номеру 112 или через полицию — 02 (с мобильных 102). Дополнительно функционируют горячие линии ведомств. ФСБ принимает информацию по номерам 8 (800) 224-22-22 и +7 (495) 224-22-22. Обращения также обрабатывает МВД России. Связаться с министерством можно по контактам 8 (800) 222-74-47 и +7 (495) 031-74-47.

Ранее сообщалось, что мошенники в преддверии 1 сентября открыли сезон охоты на первокурсников. По словам эксперта, аферисты представляются сотрудниками вузов и обещают решить вопросы с общежитием. Расчёт злоумышленников строится на срочности и доверии к теме университета.