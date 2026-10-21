В Италии раскрыли новые детали отравления семьи экс-мэра смертельным ядом

В Италии расследование загадочного отравления семьи бывшего мэра коммуны Пьетракателла Джанни Ди Виты обросло новыми подробностями. Выяснилось, что незадолго до гибели жены и 15-летней дочери политик состоял в тайных отношениях с замужней учительницей, а следователи обнаружили следы интернет-запросов о смертельном яде рицине. Об этом сообщает Need To Know.

По данным издания, Ди Вита признался во внебрачной связи после нескольких допросов. Его избранницей оказалась преподавательница, супруг которой работал лаборантом в сельскохозяйственном учебном заведении. Выяснилось, что за день до предполагаемого отравления мужчина встречался с женой политика Антонеллой Ди Иелси. Ранее они также обменивались сообщениями.

Следователи заинтересовались и семейными проблемами бывшего мэра. В телефоне погибшей нашли переписку от 2018 года, в которой она просила подругу помочь с поиском адвоката по разводам. Сначала знакомая не подтвердила эту историю, однако позднее, после начала расследования в отношении неё по подозрению в пособничестве, изменила показания.

Ещё одной зацепкой стали школьные компьютеры. Правоохранители проверили несколько учебных заведений, пытаясь установить, кто искал в интернете информацию о рицине. В частности, 16 октября специалисты скопировали данные с ноутбука, которым пользовалась двоюродная сестра Ди Виты Лаура. При этом выяснилось, что ранее из одной из школ пропали семь компьютеров. Связь их исчезновения с преступлением пока не установлена.

Сама трагедия произошла в конце декабря 2025 года. После семейного ужина 23 декабря Джанни Ди Вита, его 50-летняя супруга Антонелла и 15-летняя дочь Сара почувствовали себя плохо. Девочка скончалась 27 декабря, а её мать — на следующий день. Бывший мэр также оказался в больнице, но выжил. Остальные родственники, включая старшую дочь, не пострадали.

Позднее экспертиза установила, что причиной смерти матери и дочери стало отравление рицином. Следствие пытается выяснить, каким образом смертельно опасное вещество попало в организм жертв. Особое внимание уделяется обстоятельствам семейных трапез и личным связям участников этой истории.

Ранее Life.ru сообщал о загадочном отравлении семьи бывшего мэра итальянской коммуны Пьетракателла. После рождественских застолий Джанни Ди Вита, его супруга Антонелла и 15-летняя дочь Сара оказались в больнице. Женщина и девочка скончались, а сам политик выжил. Экспертиза обнаружила в изъятых из дома продуктах смертельно опасный яд рицин. Следователи предположили, что семью могли отравить умышленно, однако на тот момент подозреваемых не установили.