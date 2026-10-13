Яд вместо кофе: Инженер годами травил коллегу, но так и не оказался за решёткой

В США инженер почти два года тайно травил коллегу кадмием, подмешивая токсичный металл в её еду и питьевую воду, но вместо пожизненного заключения получил условное наказание. Подробности дела, завершившегося новым судебным решением, раскрыло издание The San Francisco Standard.

Кадры со скрытой камеры на рабочем столе Жун Юань. Видео © Х / 加美财经caus.com

Жительница Калифорнии Жун Юань начала испытывать серьёзные проблемы со здоровьем ещё в 2017 году. У неё выпадали волосы, регулярно возникали приступы рвоты и появлялся неприятный привкус во рту. Женщина неоднократно обращалась за медицинской помощью, обследовалась в США и даже ездила на лечение в Китай, однако специалисты не могли определить причину её состояния.

В январе 2019 года после очередного глотка воды на работе американке вновь стало плохо. Вечером напиток из той же бутылки попробовала её мать, заметившая необычный кислый вкус. Заподозрив неладное, Юань приобрела скрытую камеру и установила её возле своего стола.

Записи раскрыли происходившее в офисе. На одном из видео инженер Дэвид Сю приблизился к рабочему месту сотрудницы, а на другом высыпал содержимое небольшого белого контейнера в её ёмкость с водой. Полученные кадры потерпевшая передала полиции, после чего в марте 2019 года мужчину задержали.

Лабораторные исследования выявили в жидкости кадмий, концентрация которого превышала федеральный норматив для питьевой воды в 3,5 миллиона раз. Следы опасного тяжёлого металла обнаружили также в крови Юань и обоих её родителей, употреблявших принесённую домой заражённую воду. Отец пострадавшей впоследствии скончался от сердечной недостаточности, а сама она продолжает страдать от последствий отравления.

Первоначально Сю предъявили обвинения в предумышленном покушении на убийство и двух эпизодах умышленного отравления. Ему грозило пожизненное заключение, однако в 2023 году обвиняемый заключил сделку с прокуратурой, согласившись не оспаривать вину по одному пункту. Суд назначил два года пробации, зачтя один день содержания под стражей, хотя до вынесения приговора мужчина фактически провёл в заключении около десяти суток. Причина преступления так и осталась неизвестной, при этом Юань подозревает, что сослуживец пытался избавиться от карьерной конкурентки.

В марте 2026 года испытательный срок закончился, после чего осуждённый обратился с просьбой о прекращении дела в установленном законом порядке. Как сообщила The Epoch Times, 12 октября суд округа Аламида удовлетворил его ходатайство, несмотря на возражения обвинения. Такое решение не означает признания невиновности и не уничтожает все сведения о преступлении. Потерпевшая опасается, что теперь будущие работодатели Сю могут не узнать о его криминальном прошлом.

Ранее сообщалось, что в США мужчина подозревается в попытке отравить коллегу, подливая суперклей в её напитки. Инцидент произошёл в штате Висконсин. Джей Хи работала вместе с Джозефом Россом на ярмарке Wisconsin State Fair Park. Женщина заметила, что её напитки странно пахнут и имеют необычный вкус. После их употребления ей становилось плохо. Чтобы выяснить причину, Джей установила на рабочем месте камеру. На запись попало, как Росс в латексных перчатках добавлял клей в её кока-колу.