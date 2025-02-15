«Убивать не хотел»: Москвич простил коллегу за отравление ртутью из-за девушки

В Москве мужчина, который пытался отравить коллегу по работе пирожком с ртутью, признал свою вину. Как рассказал адвокат Дмитрия Балакина в беседе с журналистом Life.ru, его подзащитный вовсе не хотел убивать приятеля, а просто пытался навредить здоровью, приревновав к девушке. Более того, приятели якобы уже примирились.

Адвокат Дмитрия Балакина рассказал, почему подзащитный отравил приятеля ртутью. Видео © Life.ru

«Он пытался причинить вред здоровью, а то, что покушался на его жизнь — этого не было. Умысла такого не было <...> Они уже общались. Никаких претензий потерпевший к нему не имеет абсолютно», — пояснил юрист.