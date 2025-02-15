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15 февраля, 10:42

«Убивать не хотел»: Москвич простил коллегу за отравление ртутью из-за девушки

Адвокат: Отравивший приятеля пирожком с ртутью мужчина помирился с потерпевшим

Дмитрий Балакин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Дмитрий Балакин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

В Москве мужчина, который пытался отравить коллегу по работе пирожком с ртутью, признал свою вину. Как рассказал адвокат Дмитрия Балакина в беседе с журналистом Life.ru, его подзащитный вовсе не хотел убивать приятеля, а просто пытался навредить здоровью, приревновав к девушке. Более того, приятели якобы уже примирились.

Адвокат Дмитрия Балакина рассказал, почему подзащитный отравил приятеля ртутью. Видео © Life.ru

«Он пытался причинить вред здоровью, а то, что покушался на его жизнь — этого не было. Умысла такого не было <...> Они уже общались. Никаких претензий потерпевший к нему не имеет абсолютно», — пояснил юрист.

По его словам, причиной раздора между коллегами действительно была девушка, но она не состояла в отношениях ни с одним их них, Балакин якобы и вовсе относился к красотке «чисто по-отечески». Адвокат добавил, что подозреваемый начинил пирожок ртутью прямо на работе и «по-дружески» угостил соперника. Сейчас суд отправил задержанного под арест на два месяца.

Психолог составила портрет личности девушки, из-за которой мужчина отравил друга ртутью
Психолог составила портрет личности девушки, из-за которой мужчина отравил друга ртутью

Напомним, 11 февраля стало известно, что в Москве двое работавших вместе мужчин — Дмитрий и Сергей — были госпитализированы в НИИ имени Н.В. Склифосовского с отравлением ртутью. Однако выяснилось, что местные пекарни ни при чём, а у Дмитрия в организме ртуть и вовсе не нашли. Предположительно, он приревновал коллегу к 24-летней девушке, которая нравилась им обоим. Дмитрий сам добавил ртуть в выпечку и предложил её Сергею. Пострадавший остаётся в больнице.

Татьяна Миссуми
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