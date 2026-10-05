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Опубликовано 5 октября, 03:55

В Израиле появится инспектор по контролю за безопасностью иностранных авиакомпаний

Нетаньяху поручил усилить контроль за безопасностью иностранных авиакомпаний

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / a katz

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / a katz

После инцидента на борту самолёта Flydubai израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился усилить контроль за безопасностью иностранных авиакомпаний. Для этого глава правительства поручил назначить отдельного инспектора, который будет проверять все аспекты безопасности зарубежной гражданской авиации, выполняющей рейсы в Израиль.

Как сообщили в офисе израильского премьера, соответствующее поручение получил руководитель Совета национальной безопасности Шмуэль Бен-Эзра. Новый инспектор должен будет провести тщательную проверку мер безопасности, действующих на иностранных авиарейсах.

Решение принято после инцидента с самолётом Flydubai. При этом подробности произошедшего и возможные нарушения, которые могли привести к дополнительным мерам контроля, в заявлении офиса Нетаньяху не раскрываются.

Проверка будет касаться всех иностранных гражданских перевозчиков, выполняющих рейсы в Израиль. Таким образом, власти намерены отдельно оценить уровень безопасности зарубежной авиации, работающей на израильском направлении.

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