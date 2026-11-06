Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность террористической ячейки в Кабардино-Балкарии, задержав 16 человек. По версии следствия, участники группы собирались совершить преступления террористической направленности на территории республики. Все подозреваемые заключены под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Предполагаемым организатором ячейки стал 40-летний местный житель. Следствие считает, что ещё в марте 2024 года мужчина решил создать в Кабардино-Балкарии подразделение одной из международных террористических организаций, запрещённых на территории России. Для этого он начал привлекать к противоправной деятельности людей из собственного окружения.

По данным правоохранителей, подозреваемому удалось убедить 15 знакомых присоединиться к создаваемой структуре. В дальнейшем группа намеревалась организовать террористические преступления в регионе. При этом конкретные объекты возможных нападений в опубликованных материалах не названы.

Раскрыли деятельность ячейки сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. После проведения оперативных мероприятий всех 16 человек задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности, в том числе вовлечение в совершение соответствующих преступлений. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства создания группы и предполагаемые действия её участников.

Это не первый случай выявления подобных группировок в Кабардино-Балкарии за последние месяцы. Ранее в Зольском районе республики сотрудники ФСБ и МВД при поддержке Росгвардии задержали 11 предполагаемых участников ячейки международной террористической организации, которых подозревали в распространении радикальной идеологии и нападениях на местных жителей. Операция прошла 26 августа. По информации спецслужб, фигуранты применяли насилие к людям, не разделявшим их взгляды. В отношении задержанных возбудили уголовное дело об организации деятельности террористической структуры и участии в ней. Всех подозреваемых также заключили под стражу.