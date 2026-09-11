В Калифорнии ввели самые строгие в США правила для ИИ и соцсетей

В Калифорнии ввели новые ограничения для чат-ботов на основе искусственного интеллекта и социальных сетей, которые направлены на защиту детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал соответствующие законы, сообщили в его офисе.

«После подписания губернатором этих законопроектов Калифорния выходит в лидеры, приняв самые строгие в стране законы, регулирующие чат-боты и социальные сети», — указано в заявлении офиса губернатора.

Новые правила ужесточают требования к разработчикам ИИ-чат-ботов. Компании должны создавать специальные протоколы на случай кризисных ситуаций, обеспечивать родительский контроль и проводить независимые проверки безопасности своих систем.

Отдельные ограничения коснулись социальных сетей. Платформам запретили давать пользователям младше 16 лет доступ к функциям, которые способны формировать зависимость от сервиса.

Кроме того, власти Калифорнии расширили понятие сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Теперь оно распространяется также на цифровые материалы и контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Новые нормы также усиливают требования к защите персональных данных детей. Социальные сети должны обеспечивать их конфиденциальность и защищать несовершеннолетних от таргетированной рекламы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, который запрещает использование мобильных телефонов в лицеях. Новые правила начали действовать с начала учебного года 2026/2027. Макрон считает, что отказ от смартфонов в учебных заведениях поможет создать более спокойные условия для занятий.