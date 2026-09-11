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Опубликовано 11 сентября, 02:56

В Калифорнии ввели самые строгие в США правила для ИИ и соцсетей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

В Калифорнии ввели новые ограничения для чат-ботов на основе искусственного интеллекта и социальных сетей, которые направлены на защиту детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал соответствующие законы, сообщили в его офисе.

«После подписания губернатором этих законопроектов Калифорния выходит в лидеры, приняв самые строгие в стране законы, регулирующие чат-боты и социальные сети»,указано в заявлении офиса губернатора.

Новые правила ужесточают требования к разработчикам ИИ-чат-ботов. Компании должны создавать специальные протоколы на случай кризисных ситуаций, обеспечивать родительский контроль и проводить независимые проверки безопасности своих систем.

Отдельные ограничения коснулись социальных сетей. Платформам запретили давать пользователям младше 16 лет доступ к функциям, которые способны формировать зависимость от сервиса.

Кроме того, власти Калифорнии расширили понятие сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Теперь оно распространяется также на цифровые материалы и контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Новые нормы также усиливают требования к защите персональных данных детей. Социальные сети должны обеспечивать их конфиденциальность и защищать несовершеннолетних от таргетированной рекламы.

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Лия Мурадьян
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