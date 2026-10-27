В Калмыкии оставили под стражей вице-премьера и главу ЖКХ по делу о коррупции

Заместителю председателя правительства Калмыкии Александру Мишакову и исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Константину Климентьеву продлили арест по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Высокопоставленных чиновников задержали ещё в мае после выявления предполагаемого коррупционного преступления сотрудниками регионального управления ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калмыкии.

Уголовное дело расследуется по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, чиновники действовали группой лиц по предварительному сговору. Эта статья предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

«Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ России по Калмыкии, в мае фигуранты были задержаны и по ходатайству следствия заключены под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что суд удовлетворил новое ходатайство следствия и продлил обоим обвиняемым содержание под стражей. Продолжительность продления в опубликованном сообщении не раскрывается.

По информации регионального издания «Региональные комментарии», фигурантами являются вице-премьер Александр Мишаков, курировавший строительную и коммунальную отрасли, и исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Константин Климентьев. Сведения об их задержании появились в региональных СМИ ещё в начале октября.

Оба чиновника ранее работали в Москве. Мишаков переехал в Калмыкию в ноябре 2024 года, а Климентьев — в феврале 2025-го. Последний некоторое время руководил региональной инспекцией государственного жилищного надзора, а в августе 2025 года возглавил Министерство ЖКХ и энергетики в статусе исполняющего обязанности.