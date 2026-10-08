«В каждой его строчке любовь»: Фёдорова увидела пользу в «оживлённом» нейросетями Есенине

Телеведущая Оксана Фёдорова положительно оценила ИИ-видео с Сергеем Есениным и другими представителями российской культуры. В беседе с Life.ru на выставке «Русский дом. Креативные регионы» она объяснила, что такой формат может подтолкнуть молодёжь к знакомству с произведениями классиков.

Оксана Фёдорова поддержала ИИ-видео с Есениным для знакомства молодёжи с поэзией. Видео © Life.ru

«Это плюс, потому что хотя бы в такой форме подаются нашей молодёжи его стихи. Они сохраняются, и кто-то обязательно обратится к его наследию, почитает эти стихи, поймёт, как этот писатель из Рязанской области с трепетом относился к своей стране», — сказала Фёдорова.

Размышляя о связи русских деятелей культуры с родной землёй, Фёдорова также вспомнила Чайковского и Рахманинова. Она подчеркнула, что, несмотря на поездки и жизнь за границей, человек может сохранять чувство причастности к своей стране. Сохранение наследия, считает Оксана, особенно важно при общении с остальным миром. Молодому поколению она отвела заметную роль в этой работе.

«Мы должны прославлять, мы должны открывать двери этому миру, прославляя свою страну и сохраняя её наследие. А кому, как не молодёжи это делать?» — отметила Фёдорова.

Будущее без интернет-ресурсов и искусственного интеллекта она считает трудно представимым. Поэтому использование этих инструментов для знакомства детей с отечественной культурой не вызывает у неё возражений.

Роль нейросетей в творчестве ранее обсудили участники Форума объединённых культур в Петербурге. Среди предложений прозвучало развитие отечественных систем ИИ на основе российских библиотечных, архивных и культурных фондов. При этом участники дискуссий подчёркивали, что технологии должны помогать человеку, а окончательные творческие решения оставаться за автором.