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Опубликовано 3 октября, 12:31

В Киеве из-за проблем со связью ищут новый способ прятаться от ТЦК

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из-за перебоев с мобильной связью и интернетом жители Киева начали искать новые способы предупреждать друг друга об облавах сотрудников военкоматов. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам представителя силовиков, из-за постоянной насильственной мобилизации люди стали объединяться. Для этого они заводят Telegram-каналы и паблики, где делятся информацией о перемещениях сотрудников территориальных центров комплектования — украинского аналога военкоматов.

«В связи с ощутимыми проблемами со связью и в том числе с интернетом жители Киева и других городов с такими же проблемами ищут альтернативные методы оповещения о засадах ТЦК», — рассказала собеседница агентства.

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Ранее сообщал Life.ru, из украинской столицы начался массовый отток жителей. Люди стали уезжать после ограничений движения по мостам через Днепр и вызванного этим транспортного коллапса. По данным украинского издания «Инсайдер», на этом фоне в городе резко выросло число свободных квартир для аренды.

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Вероника Бакумченко
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