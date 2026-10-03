Британский блогер и пранкер Сэм Пеппер столкнулся с представителями украинского ТЦК во время поездки по стране на электрическом моноколесе. Момент попал в прямую трансляцию.

Британского блогера Сэма Пеппера едва не сцапали сотрудники ТЦК на Украине. Видео © X / iclipr

Пеппер остановился на дороге, после чего к нему подошли мужчины в форме. Блогер поздоровался с ними. Когда стало понятно, что Пеппер является англоязычным стримером, сотрудники ТЦК решили не проверять его документы.

Сам блогер решил было воспользоваться украинцами, поинтересовавшись, едут ли они до ближайшего города и попросился в машину, чтобы его подвезли. В ответ услышал отказ, после чего сотрудники ТЦК сели в машину и уехали. Сам Пеппер в соцсетях комментируя посты о попытке похищения заявил, что «они просто хотели поздороваться».

«Люди в интернете такие драматичные. Я просто обычный парень, который путешествует по Украине на моноколесе. Учитывая то, что здесь происходит, вполне нормально, что люди интересуются, как у меня дела», — пишет блогер.

Ранее в Одессе пять человек пострадали после наезда автомобиля BMW на мобильном блокпосту. Под колёса машины попали трое сотрудников ТЦК и двое полицейских. Авария произошла вечером 26 сентября на Среднефонтанской улице. В этот момент сотрудники полиции вместе с военными ТЦК проверяли автомобилистов и проводили так называемые мероприятия по оповещению граждан. За рулём BMW находился 52-летний иностранец.