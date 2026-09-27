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Опубликовано 27 сентября, 09:47

«ТЦК уже не справляются»: В Госдуме заявили о кратном росте потерь ВСУ

Депутат Водолацкий: Новобранцы с Украины уже не перекрывают потери ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Потери украинских подразделений растут и, по оценке первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, уже не компенсируются за счёт новых мобилизованных. Об этом депутат заявил в беседе с ТАСС.

«Потери сегодня ВСУ очень огромные, они уже не перекрываются теми молодыми людьми, которых ТЦК по всей стране вылавливают», — сказал Водолацкий.

По словам парламентария, число выбывающих из строя украинских военнослужащих увеличивается кратно. Он связал это в том числе с применением российскими войсками новых вооружений и систем на линии боевого соприкосновения.

Минобороны России регулярно публикует собственные данные о потерях украинской армии на различных направлениях. В частности, по информации российской стороны, в районе Доброполья ВСУ ежедневно теряют в среднем от 30 до 50 военнослужащих.

Водолацкий также заявил, что на Украине идёт скрытая мобилизация женщин. По утверждению депутата, оказавшись на передовой, некоторые из них предпочитают сдаваться в плен.

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Ранее сообщалось, что потери женщин-военных ВСУ за неделю превысили показатель за весь февраль. По словам источников, это связано с более активным привлечением женщин к участию в боевых действиях на передовой.

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Никита Никонов
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