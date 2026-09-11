В Киеве предложили запретить работу АЗС во время воздушной тревоги

В Киеве могут запретить работу автозаправок во время воздушной тревоги. Такой вариант допустил депутат городского совета Владимир Бондаренко на фоне серии ударов по АЗС. По его словам, переносить заправки из жилых районов власти не собираются. Их расположение уже регулируется нормами безопасности.

А вот режим работы АЗС могут пересмотреть. Бондаренко отметил, что во время тревоги заправки становятся потенциально опасными местами. Владельцам АЗС, по его мнению, необходимо самостоятельно принимать дополнительные меры безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что сразу три АЗС в Киеве попали под удары за два дня. Тогда «Военкоры Русской весны» заявили о новой тактике ударов по заправкам. Именно после этой серии атак в Киеве заговорили о возможном изменении режима работы станций во время воздушной тревоги.