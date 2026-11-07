В Киеве днём в субботу, 7 ноября, прогремела серия взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». В городе была объявлена воздушная тревога.

«В Киеве раздаются взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли не только в Киеве, но и в ряде других регионов страны, включая Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Полтавскую области.