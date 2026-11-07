В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
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В Киеве днём в субботу, 7 ноября, прогремела серия взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». В городе была объявлена воздушная тревога.
«В Киеве раздаются взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли не только в Киеве, но и в ряде других регионов страны, включая Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Полтавскую области.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном пожаре на объекте «Нафтогаза» в центральной части Украины. Предприятие трижды подверглось ударам за ночь, в результате прогремел мощный взрыв и было серьёзно повреждено оборудование.