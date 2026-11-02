В Киргизии умерла пережившая блокаду Ленинграда Галина Тольская
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В Киргизии скончалась ветеран Великой Отечественной войны и жительница блокадного Ленинграда Галина Тольская. Об этом сообщило посольство России в республике.
«Судьба Галины Ивановны — пример невероятного мужества. Будучи 12-летней девочкой, она пережила самую страшную блокадную зиму в Ленинграде, потеряв маму и двух младших сестёр, и была эвакуирована по «Дороге жизни», — говорится в сообщении.
В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким умершей, а также членам Бишкекского общества блокадников Ленинграда, участницей которого она была. Посольство отметило её вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи.
Ранее бывший директор департамента воздушного транспорта Минтранса России Вадим Замотин скончался на 92-м году жизни. В 1990-е годы Замотин возглавлял департамент воздушного транспорта в ранге первого заместителя министра транспорта РФ. Этот пост он занимал с 1993 по 1996 год. В Минтрансе отметили, что в период серьёзных перемен он сыграл важную роль в сохранении российской системы авиаперевозок и стабилизации её работы.