В Киргизии скончалась ветеран Великой Отечественной войны и жительница блокадного Ленинграда Галина Тольская. Об этом сообщило посольство России в республике.

«Судьба Галины Ивановны — пример невероятного мужества. Будучи 12-летней девочкой, она пережила самую страшную блокадную зиму в Ленинграде, потеряв маму и двух младших сестёр, и была эвакуирована по «Дороге жизни», — говорится в сообщении.

В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким умершей, а также членам Бишкекского общества блокадников Ленинграда, участницей которого она была. Посольство отметило её вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи.