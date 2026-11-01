Ирландская легкоатлетка Кира Магиан, завоевавшая золото чемпионата Европы в беге на 1500 метров, умерла в возрасте 34 лет. О смерти спортсменки 1 ноября сообщила Федерация лёгкой атлетики Ирландии.

В июле 2025 года Магиан рассказала, что у неё диагностировали рак. Спортсменка боролась с онкологическим заболеванием кишечника четвёртой стадии. По сообщению близких, она скончалась утром в воскресенье в окружении семьи.

Представители Бриллиантовой лиги назвали смерть бегуньи тяжёлой потерей для спортивного сообщества. Организаторы соревнований поблагодарили Магиан за яркие выступления и моменты, которые она подарила болельщикам.

Главным достижением ирландки стала победа на чемпионате Европы 2024 года в Риме, где она выиграла забег на 1500 метров. До этого Магиан дважды поднималась на пьедестал континентальных первенств: в 2016 году завоевала бронзу, а в 2022-м — серебро.

Легкоатлетка также представляла Ирландию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. На Играх в Париже в 2024 году она не смогла выступить из-за травмы ахиллова сухожилия. Магиан принадлежали национальные рекорды в беге на 800, 1000 и 1500 метров, а также на одну милю.

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