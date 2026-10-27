Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Конаков умер на турнире в Королёве

Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Конаков скончался в возрасте 59 лет во время ветеранского турнира в подмосковном Королёве. Спортсмену стало плохо перед очередным матчем, спасти его не удалось. Об этом сообщает Sport Baza.

Трагедия произошла на Ледовой арене имени Алексея Касатонова. По данным источника, Конаков успел провести две игры без замен, однако перед заключительной встречей почувствовал себя плохо.

На место прибыли медики, которые приступили к реанимации спортсмена. В какой-то момент врачам удалось восстановить пульс, но состояние хоккеиста вновь ухудшилось. Несмотря на предпринятые усилия, Конаков скончался.

Причина смерти пока не установлена. Официальной информации об обстоятельствах произошедшего не поступало.

Конаков был одним из известных российских игроков в хоккей с мячом. В составе архангельского «Водника» он дважды становился чемпионом страны — в 1998 и 1999 годах. Кроме того, в 1997-м спортсмен стал лучшим бомбардиром российского первенства.

За свою карьеру хоккеист также выступал за московское «Динамо», «Строитель», «Вымпел» и другие команды, выигрывал юниорский чемпионат мира. После ухода из профессионального спорта Конаков продолжил выходить на лёд на ветеранских турнирах и занимался тренерской работой.