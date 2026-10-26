63 мировых рекорда и золото Олимпиады: Не стало легендарного штангиста Давида Ригерта

Олимпийский чемпион 1976 года по тяжёлой атлетике Давид Ригерт скончался 26 октября в возрасте 79 лет. О смерти прославленного советского спортсмена и заслуженного тренера России сообщили в Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).

Ригерт ушёл из жизни после продолжительной болезни, уточнили в федерации. Представители организации выразили соболезнования семье, близким и воспитанникам спортсмена.

Главным достижением Ригерта стала победа на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Советский тяжелоатлет завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 килограммов, став одним из наиболее титулованных штангистов своего поколения.

За годы выступлений Ригерт шесть раз становился чемпионом мира, девять раз выигрывал европейские первенства и пять раз побеждал на чемпионатах СССР. На его счету 63 мировых рекорда и 64 рекорда Советского Союза.

Путь к олимпийскому золоту оказался непростым. В 1972 году на Играх в Мюнхене спортсмен не смог завершить соревнования с зачётным результатом. Через четыре года он добился победы в Монреале, однако на домашней Олимпиаде 1980 года в Москве вновь остался без результата в своей весовой категории.

Завершив выступления, Ригерт посвятил себя тренерской деятельности. В 1985–1987 годах он возглавлял сборную СССР, а позднее работал главным тренером российской национальной команды. Под его руководством сборная России, в частности, готовилась к Олимпийским играм 2004 года.

В 1999 году заслуги спортсмена получили международное признание: его включили в Зал славы Международной федерации тяжёлой атлетики. В Таганроге его имя носит академия тяжёлой атлетики, открытая в том же году.

Накануне Международная федерация тяжёлой атлетики приняла решение провести чемпионат мира 2030 года в Москве. Как сообщал Life.ru 25 октября, российская столица вновь станет площадкой для соревнований сильнейших штангистов планеты. Последний раз Москва принимала мировое первенство по этому виду спорта в 1983 году. В сентябре 2026-го здесь также прошёл чемпионат России, собравший более 200 участников.