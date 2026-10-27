В Китае молодёжь начала заводить кирпичи вместо кошек и собак

В Китае молодёжь начала заводить вместо кошек и собак обычные кирпичи, постепенно выращивая на них мох. Как пишет The Guardian, необычные «питомцы» привлекают владельцев тем, что практически не требуют заботы.

Для такого увлечения достаточно обзавестись строительным кирпичом и несколько раз в день опрыскивать его водой. Со временем поверхность покрывается зеленью благодаря спорам мха, присутствующим в воздухе. При этом китайские СМИ называют подобных «любимцев» практически бессмертными: если прекратить полив, растительность переходит в состояние покоя, а после увлажнения снова зеленеет.

Некоторые молодые люди настолько увлеклись новым занятием, что предпочитают его даже свиданиям и общению с домашними животными. Свою популярность кирпичи заслужили прежде всего отсутствием каких-либо требований к хозяину. Их не нужно воспитывать, развлекать или добиваться от них определённых результатов. При этом наблюдение за появлением мха приносит владельцам удовлетворение, а сравнивать свои достижения с чужими попросту незачем.

В социальных сетях пользователи признаются, что находят в таком необычном соседстве даже больше уверенности, чем в отношениях с людьми. Психологи объясняют это возможностью получать эмоциональную поддержку без необходимости что-либо отдавать взамен. Подобный формат общения не предполагает ответственности и позволяет человеку самому определять, сколько внимания уделять своему «питомцу».

За странной на первый взгляд модой эксперты видят более глубокие перемены в китайском обществе. На фоне проблем с трудоустройством и снижения рождаемости часть молодого поколения всё чаще отказывается от привычной гонки за карьерой и созданием семьи. Популярность набирает философия «лежать плашмя», последователи которой стремятся жить с минимальными усилиями и не подчиняться навязанным ожиданиям. Выращивание мха на кирпичах вполне вписывается в такой образ жизни, поскольку позволяет получать удовольствие от простых вещей без серьёзных затрат.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем увлечении россиян, которые начали скупать камни вместо домашних питомцев. Осенью 2025 года продажи таких товаров выросли на 22%. Покупателям предлагали не просто обычные булыжники, а целые наборы с миниатюрными лежанками, поводками, бантиками, шапочками и даже символическим кормом. Продавцы позиционировали необычный товар в том числе как альтернативу кошкам и собакам для людей с аллергией.