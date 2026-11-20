Система пожаротушения с искусственным интеллектом залила водой шашлычный прилавок на горнолыжном курорте «Ваньлун» в китайской провинции Хэбэй. Сначала очевидцы решили, что устройство приняло нарисованные на вывеске угли за настоящий пожар, однако причиной срабатывания оказался жар от печи, сообщает издание Yangtse Evening Post.

Инцидент произошёл 19 ноября в городе Чжанцзякоу. Одна из посетительниц рассказала журналистам, что заказала в торговой точке шашлык из баранины, но едва мясо начали готовить, как сверху хлынула вода. Сотрудники быстро отключили систему, убрали залитую площадку и предупредили гостей об опасности поскользнуться.

Происходящее попало на видео и вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На кадрах видно, как мощная струя воды бьёт в сторону вывески с изображением горящих углей. Пользователи предположили, что искусственный интеллект не смог отличить картинку от настоящего пламени.

Однако представители курорта опровергли эту версию. Внутренняя проверка показала, что автоматика обнаружила реальный источник тепла — угольную жаровню, расположенную за вывеской. Система сработала по предусмотренному алгоритму, а не из-за ошибки визуального распознавания.

В результате происшествия никто не пострадал, посетителей и их вещи вода не задела. Персонал огородил мокрую площадку и примерно за 20 минут восстановил её работу. Чтобы избежать повторения инцидента, сотрудники изменили угол расположения угольной печи.

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