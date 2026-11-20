В Китае нейросеть приняла огонь на вывеске за пожар и затопила ресторан
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Система пожаротушения с искусственным интеллектом залила водой шашлычный прилавок на горнолыжном курорте «Ваньлун» в китайской провинции Хэбэй. Сначала очевидцы решили, что устройство приняло нарисованные на вывеске угли за настоящий пожар, однако причиной срабатывания оказался жар от печи, сообщает издание Yangtse Evening Post.
Видео © Х/Byron_Wan
Инцидент произошёл 19 ноября в городе Чжанцзякоу. Одна из посетительниц рассказала журналистам, что заказала в торговой точке шашлык из баранины, но едва мясо начали готовить, как сверху хлынула вода. Сотрудники быстро отключили систему, убрали залитую площадку и предупредили гостей об опасности поскользнуться.
Происходящее попало на видео и вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На кадрах видно, как мощная струя воды бьёт в сторону вывески с изображением горящих углей. Пользователи предположили, что искусственный интеллект не смог отличить картинку от настоящего пламени.
Однако представители курорта опровергли эту версию. Внутренняя проверка показала, что автоматика обнаружила реальный источник тепла — угольную жаровню, расположенную за вывеской. Система сработала по предусмотренному алгоритму, а не из-за ошибки визуального распознавания.
В результате происшествия никто не пострадал, посетителей и их вещи вода не задела. Персонал огородил мокрую площадку и примерно за 20 минут восстановил её работу. Чтобы избежать повторения инцидента, сотрудники изменили угол расположения угольной печи.
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