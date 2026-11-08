Великобритания рискует оказаться в дипломатически неловком положении из-за решения не приглашать президента России Владимира Путина на саммит G20 в Манчестере. К такому выводу пришли авторы публикации на китайской платформе Baijiahao. По их мнению, позиция Лондона может обернуться репутационными издержками, особенно на фоне другого подхода Вашингтона к участию российского лидера во встречах «двадцатки».

Поводом для обсуждения стали слова британского премьера Энди Бёрнема, который исключил приезд Путина на саммит 27–28 ноября 2027 года. Политик сослался на действующие санкции против российского руководства, хотя и признал, что Россия остаётся полноправным участником G20, а потому вопрос приглашений имеет определённые дипломатические сложности.

Китайские авторы обращают внимание на то, что отсутствие российского президента вовсе не означает отказ Москвы от участия в мероприятии. Россию, по их предположению, могли бы представить глава МИД, вице-премьер или посол в Великобритании. Однако никаких решений относительно состава делегации на саммит 2027 года российская сторона пока не объявляла.

Особенно неудобной для Лондона ситуация может стать из-за позиции США. Вашингтон уже пригласил Путина на встречу G20, которая состоится 14–15 декабря 2026 года в Майами. Приглашение в сентябре озвучил американский госсекретарь Марко Рубио, допустив возможность переговоров российского лидера с Дональдом Трампом и другими участниками саммита.

В Пекине предполагают, что возможный приезд Путина в США продемонстрирует разницу между подходами двух ближайших союзников. Пока Вашингтон допускает личное участие российского президента в международных переговорах, Лондон намерен придерживаться санкционных ограничений.

При этом дальнейшее развитие ситуации зависит от решения Москвы. Кремль сообщал о получении американского приглашения, но вопрос участия Путина в саммите в Майами остаётся открытым.