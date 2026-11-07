Россия рассчитывает, что предстоящий саммит «Группы двадцати» (G20) в американском Майами поможет крупнейшим экономикам мира вернуться к равноправному сотрудничеству. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Москва надеется, что встреча позволит укрепить роль G20 как ведущей площадки глобального экономического управления. Российская сторона выступает за конструктивный диалог государств, основанный на взаимных интересах.

«Рассчитываем, что саммит в Майами позволит закрепить этот ведущий форум глобального управления на конструктивных позициях, способствуя возврату крупнейших экономик к равноправному сотрудничеству на основе взаимного интереса», — подчеркнул Панкин.

Замглавы МИД также рассказал, что подготовка итоговой декларации лидеров G20 уже ведётся. По его словам, документ сосредоточен на ключевых проблемах мировой экономики, однако отдельные положения ещё потребуют корректировок. Россия участвует в согласовании текста совместно с партнёрами по БРИКС и другими государствами с формирующимися рынками.

Соединённые Штаты председательствуют в G20 в 2026 году. Итоговый саммит состоится 14–15 декабря в окрестностях Майами, штат Флорида. Российская сторона намерена принять в нём активное участие, однако окончательный состав делегации пока не определён.