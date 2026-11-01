Руководящих работников в Китае ждут более строгие проверки их имущества и трат, а за бизнесом их родственников установят усиленный контроль. Об этом говорится в решении Центрального комитета Коммунистической партии Китая, которое опубликовали на сайте правительства страны.

Документ приняли на прошедшем ранее пленуме ЦК. Он посвящён вопросам всестороннего и строгого управления внутри партии.

В тексте говорится, что систему декларирования личных данных руководителей нужно улучшить. Проверки предлагается проводить в тех случаях, когда «активы или расходы семьи явным образом превышают её обычные доходы».

Кроме того, в решении отдельно указано на необходимость усилить «систематический контроль за предпринимательской деятельностью супругов, детей и супругов детей руководящих кадров».

В январе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин признал, что положение дел с коррупцией в стране остаётся сложным и напряжённым. По его словам, искоренить причины и очаги взяточничества будет трудно. Коррупцию он сравнил с тигром, который преграждает партии и государству путь к развитию, и призвал бороться с ней решительно, не оставляя нечестным чиновникам укрытия.

Как ранее сообщал Life.ru, в Петербурге суд обратил в доход государства имущество бывшего начальника Управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева. Выяснилось, что его семья приобрела недвижимость и автомобили на сумму, почти в шесть раз превышающую официальные доходы супругов. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.