Рассадка участников международных переговоров может многое рассказать об организации дипломатической встречи. Кремлёвский журналист Александр Юнашев обратил внимание на интересную деталь во время визитов президента России Владимира Путина в Китай и Таджикистан. Оказалось, что два варианта размещения участников переговоров имеют совершенно разный вид. Наблюдением журналист поделился в Telegram-канале «Юнашев LIVE».

На первом снимке Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сидят в отдельных креслах, расположенных под углом друг к другу. Между лидерами находится небольшой столик, а позади них — камин. Подобный формат встречи в дипломатической практике принято называть беседой «у камина», хотя наличие самого камина совершенно необязательно.

Путин и Рахмон «у камина». Фото © Telegram / Юнашев LIVE

В качестве контраста Юнашев привёл фотографию переговоров в Китае, где представители сторон разместились друг напротив друга за большим столом.

«Однако в российской традиции эту рассадку почему-то называют „китайской“, хотя сами китайцы, по моим наблюдениям, предпочитают вести диалог за столом — в классической переговорной рассадке», — отметил журналист.

По его словам, получилось любопытное совпадение: в Китае российская делегация вела переговоры за столом, а в Таджикистане Путина и Рахмона усадили в кресла.

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

В международной дипломатической практике действительно используются разные схемы размещения участников встреч. Беседа в креслах позволяет организовать разговор в сравнительно камерной обстановке, тогда как длинный переговорный стол удобен для встреч с участием многочисленных делегаций. При этом сам по себе выбор рассадки не свидетельствует о степени близости отношений между государствами.

Напомним, 20 ноября Владимир Путин прибыл в Душанбе после завершения визита в Китай. В таджикистанской столице президент России провёл переговоры с Эмомали Рахмоном, в повестку которых вошли вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.