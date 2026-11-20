Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон прокатились на открытых гольф-карах в Душанбе. Кадры необычной поездки опубликовал Telegram-канал «Юнашев Live».

Путин и Рахмон прокатились на открытых гольф-карах в Душанбе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

На видео главы государств едут на небольших открытых электромобилях и по пути приветствуют журналистов, маша им руками.

«Кортежи разные нужны, кортежи разные важны», — с иронией прокомментировал кадры автор Telegram-канала.

Поездка состоялась во время рабочего визита российского лидера в Таджикистан. Путин прибыл в Душанбе после участия в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.