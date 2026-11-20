Вместо привычного кортежа: Путин и Рахмон прокатились на гольф-карах в Душанбе
Путин и Рахмон прокатились на открытых гольф-карах в Душанбе
Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон прокатились на открытых гольф-карах в Душанбе. Кадры необычной поездки опубликовал Telegram-канал «Юнашев Live».
Путин и Рахмон прокатились на открытых гольф-карах в Душанбе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
На видео главы государств едут на небольших открытых электромобилях и по пути приветствуют журналистов, маша им руками.
«Кортежи разные нужны, кортежи разные важны», — с иронией прокомментировал кадры автор Telegram-канала.
Поездка состоялась во время рабочего визита российского лидера в Таджикистан. Путин прибыл в Душанбе после участия в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Ранее Life.ru сообщал о начале переговоров Путина и Рахмона в президентской резиденции Душанбе. Одной из тем встречи стало дальнейшее сотрудничество России и Таджикистана на афганском направлении.